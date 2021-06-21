美媒分析中美交戰關鍵　資訊戰制空權決定勝負

台海軍事局勢緊張，美國外交軍事雜誌《國家利益》（National Interest）上周六（19日）發表了一篇名為《美中太平洋戰爭如何快速結束》的文章，內容指中美一旦爆發太平洋戰爭，勝負關鍵將是資訊作戰優勢和制空權。

文章引述智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者布蘭茲（Hal Brands）早前稱，中國以至俄羅斯非常擔心在大國戰爭中落敗，將致兩國在地緣政治上陷入前所未有的癱瘓境地。為免這情況出現，中國即使在對台發動戰爭遭短期挫敗的情況下，也會發動第二和第三次攻擊，並導致戰爭變成持久戰。

但文章作者、軍事專家奧斯本（Kris Osborn）則認為，持久消耗戰爭並非無法改變的，有實力的大國，擁有多種可以迅速獲得戰爭勝利，避免戰爭長期拖延的手段。舉例，中國若企圖對台發動兩棲登陸攻擊，勝負將主要取決於誰擁有空中優勢。這樣美國只要派出大量第五代隱形戰機前赴台海，便能從空中瓦解解放軍的攻勢。

至於空中作戰誰佔優勢，則取決於哪一方擁有更遠距離和精準的瞄準能力。以目前的技術環境而言，戰爭的勝負取決於資訊優勢，特別在制空權方面。文中又提出中國可以快速制勝的可能性，就是若中方擁有可作戰的遠程精確導向高超音速導彈，便能迅速取得優勢。不過即使中國配備高超音速飛彈，仍需倚賴空中資訊優勢，才可瞄準、摧毀美國的第五代隱形戰機。