男子酒駕遇警截查　逃逸5公里終落網

浙江省杭州市拱墅區一名王姓車主，日前駕車行經留石高架下橋口時，疑遭交通警員發現酒後駕駛，但他為逃避法律責任，竟猛踩油門撞開路障後逃逸。警方駕車追逐約5公里，並在石祥東路同協路附近的綠化帶成功制服王男。

內媒周一（21日）報道，事發於上周一（14日）晚上11時，杭州交警支隊石橋中隊在石祥路與長浜路交界的留石高架下橋口設路障檢查酒駕。王男25分鐘後駕駛一輛白色私家車抵達並進行酒精測試，因疑似酒駕被交警要求下車。惟王隨即關上車窗，並將擋在車前的陳男頂上車輛引擎蓋加速逃離。

王男從長浜路口逃離後，沿石祥路由東往西行駛至東新路口掉頭，並繼續沿石祥路由西往東行駛，期間陳男一直趴在車頭，靠手緊抓車輛雨刷維持平衡，惟王某未有停車，直至車輛行駛至費家塘路口附近時，陳才趁車輛停頓之際翻身下車。

警方同時駕車追捕王某，並在車輛行駛至石祥東路同協路口，右轉進入一條被石躉阻擋的小路後，在路邊的綠化帶拘捕棄車躲藏的王。石橋派出所經事後檢測，確定王男醉駕，擬吊銷其機動車駕駛證，且5年內不得重新獲牌。目前，王因妨害公務以危險方法危害公共安全罪，被警方刑事拘留。