農村驚現敲石湧泉奇觀　聲響激起水花溪流上漲

湖北省恩施巴東縣清太坪鎮核桃坪村一條小溪的「敲石湧泉」奇觀，近日吸引到大量背包客慕名而至。據稱只要敲擊石塊或發出較大聲響，小溪便會翻起水花，溪流也迅速上漲10至15厘米。有地質學家推斷，湧泉出現是因為敲擊造成的震動破壞岩溶管道的平衡導致。

巴東縣清太坪鎮核桃坪村位於深山，當地一條名為剛洞坡河的小溪流，被稱為母魚泉。湧泉奇觀每次持續1分多鐘，之後水位迅速回落，反覆數次後，便要等上25分鐘至40分鐘，湧泉奇觀才再次出現。

湖北省地質科學研究院專家陳小龍看過湧泉的影片後，初步猜測該現象可能是敲擊引起的物理震動，破壞岩溶管道的重力平衡而引起，當敲擊結束，水又在重力作用下回流到地下。

近期不斷有來自省內以至湖南、重慶的背包客，慕名到當地觀賞湧泉奇觀，但因山路崎嶇，加上該處位於未開發狀態。考慮到雨季將至，村裏已在各路口設置了警告牌，建議大家不要前往該溪。該村村支書譚元勝則表示，溪流位於清江花天河景區附近，不遠處就是清江十字江，還有很多瑰麗的風景。村裏已開會討論加大開發力度，盼助振興當地。