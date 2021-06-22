美國務院回應台駐港人員撤走　批北京持續恐嚇

台灣當局指摘香港政府要求台駐港辦事處台籍工作人員簽署「一中承諾書」，導致派駐人員無法續留及赴任。美國國務院於當地周一（21日）表示，北京持續恐嚇台灣人民，美方會與台灣站在一起。大陸國台辦發言人馬曉光則反駁，民進黨當局再次攻擊抹黑「一國兩制」，只能暴露其駐港機構所作所為的政治企圖。

台陸委會早前稱，港府自2018年7月起屢次要求台駐港辦事處台籍工作人員簽署「一中承諾書」，作為核發工作簽證的條件。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在周一的新聞簡報會上表示，美國對台灣支持堅如磐石，在拜登政府執政這段期間可以看到，美方致力深化與台灣關係。美國務院近期公布的新版交往準則，已展現美方尋求與台灣建立夥伴關係，也讓美國行政部門清楚知道在關乎台灣議題上，如何施行美方的「一中政策」。

同在周一晚，馬曉光透過回答記者問題方式，就民進黨當局指摘港府暫停在台機構運作一事表明立場。他指出，台駐港機構在「一個中國」原則的政治基礎上開展活動，以及遵守香港特區基本法和有關法律，是理所當然和必須。他又指，台駐港機構在香港反修例風波等事件中的亂港言行是掩蓋不了。

他進一步批評民進黨當局在島內打壓異己，箝制言論，欺騙民眾，操控輿論，為達政治目的不惜以卑劣手段進行各種政治操弄，沒資格和顏面談民主自由，有何勇氣以「民主衞士」自我標榜？ 他奉勸民進黨當局斷了勾結外部勢力謀獨的幻想，立即停止各種假援港、真亂港的行徑。