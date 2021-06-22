深圳發暴雨紅色預警　全市中小學幼稚園停課

廣東各地周一（21日）開始下起大雨，周二（22日）粵北、珠三角、粵東等地雨勢加劇，局部地區更有暴雨。深圳市氣象台周二上午7時10分在多區發布暴雨紅色預警，全市中小學、幼稚園、託兒所停課。

周一早上，廣東韶關和清遠等地的北部地區出現中等強度的雷雨，部分地區有暴雨。全省降雨比較分散，天氣悶熱，大部分地區午後的氣溫約35℃。受強降雨影響，廣東持續多日的高溫將緩解。個別城市方面，廣州周二日間天陰有大雨，局部暴雨；夜間陰天有大至暴雨，局部大暴雨；氣溫介乎24℃至30℃之間，相對濕度介乎65%至98%，吹輕微至和緩偏南風。

深圳全日天陰間中多雲，有雷陣雨，局部大雨，氣溫26℃至31℃，西南風3級，雷雨時陣風7至8級；相對濕度75%至100%。周二上午，深圳羅湖、南山、福田、寶安、光明、龍華、龍崗和坪山（碧嶺、龍田街道）各區3小時累計雨量達大暴雨。全市除頒布停課，亦呼籲僱主視情況安排員工延遲上班、提前下班或停工。

氣象部門提醒，廣東強降雨自北向南發展，部分地區雨勢猛烈，局部地區可達大暴雨量級。當地公眾和相關部門需做好強降雨及其可能引發的城鄉積澇、山洪、山泥傾瀉等災害應變工作，同時需防範雷電、短時大風等強對流天氣帶來的不利影響。