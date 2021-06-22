台11縣市發暴雨警報　兩縣停替市民接種疫苗

台灣受滯留鋒面及西南風影響，當地氣象局周二（22⽇）上午10時對11縣市發布豪雨和⼤雨特報。暴雨導致多地宣布停工停課，高雄和屏東縣因天氣關係，當日暫停替市民接種新冠病毒疫苗一天。目前位於關島西面的熱帶低氣壓，或最快周三（23日）上午形成今年第5號颱風「薔琵」（Champi）。

目前台灣嘉義縣、高雄和屏東3縣市發布豪雨特報，顯示有局部大雨或豪雨；基隆、新北、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南8縣市則有大雨特報。連日大雨令經濟部水利署發布水庫警戒，集集攔河堰、德元埤、南化水庫、鏡面水庫4個水庫放水中。台氣象局預料，周二起至周四（24日），全台各地將持續降雨，西半部及東北部易有短暫雷陣雨和短延時強降雨，低窪地區需慎防積水。

據氣象局統計，自周一（21日）凌晨零時至周二上午10時，全台累計雨量前五大縣市依次為屏東大漢山389毫米、台南南化376毫米、彰化埔心333毫米、南投草屯320毫米、高雄美濃299.5毫米。由於氣象局周一已預報高雄山區雨量將超過200毫米，高雄市府周一晚已宣布六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏區周二停班停課，並停止疫苗接種。屏東同樣於周一宣布周二暫停接種疫苗。

另台氣象局周二上午8時表示，目前位於關島的熱帶低氣壓，中心位置在北緯13.3度，東經143.5度，以每小時18公里速度向西北西進行。中心氣壓1,008hPa，近中心最大風速每秒15米，瞬間最大陣風每秒23米。預計該熱帶低氣壓未來路徑偏北方向往日本南方海面接近，對台灣無直接影響。