保社會運作　台郵差外賣員下月優先接種疫苗

台灣行政院⻑蘇貞昌周二（22日）上午召開⾏政院擴⼤防疫會議時表示，基於維持社會正常運作，以及為逐步迎接正常⽣活做準備，在指揮中⼼的建議下，7⽉起實施新的新冠疫苗接種優先順序，將關鍵基礎設施以及⺠⽣運作時具⾼接觸特性的各類⼈員納入接種對象，合共50萬⼈。

蘇貞昌表⽰，除國防軍事相關⼈員外，凡從事包括⾼鐵、台鐵、油氣⽔電與傳播等關鍵設施、郵差與郵件處理中⼼、考試⼯作、⾼密度接觸幼童的幼稚園和託育機構、各類批發和屠宰市場、科學園區防疫⼯作、媒體第⼀線採訪、矯正機關、⼾役政系統機房、以及第⼀線處理遺體⼯作的相關人員，均納入下⼀波優先接種對象。

針對疫情較⾼風險的台北和新北市，將特別納入保⺟、的士司機、外賣員、客運車司機、貨運司機、傳統市場合法商戶，以及超市（包括便利店）收銀員等類別。相關部會協助造冊後，將於下⽉1⽇分發疫苗。

針對台北發⽣台北農產運銷公司群聚感染事件，蘇貞昌強調防疫⼯作不分中央與地⽅，請指揮中⼼務必積極協助，也請農委會主委陳吉仲全⾯檢視其他類似批發市場的防疫事項，與地⽅⼀起做好防疫⼯作。