台今添78宗本土確診　新增數字連續兩日維持雙位數

台灣周二（22日）新增78宗新冠肺炎本土確診、1宗境外輸入個案，新增確診數目連續2日維持雙位數，同日新增6宗死亡病例。當地前一日宣布免費開放孕婦接種疫苗後，中央和地方安排出現混亂，中央流行疫情指揮中心周二作出更正，指孕婦可自行選擇接種疫苗種類。

指揮中心表示，周二新增本土病例為35男、43女，年齡介乎未滿5歲至90多歲，個案地區分布為新北市43宗，台北市25宗，南投縣3宗，基隆市2宗，苗栗縣、彰化縣、桃園市、台中市及新竹縣各1宗。新增境外輸入確診個案為長期於印尼工作的50多歲台籍男子。同日新增3男、3女染疫死亡，年齡介乎50多歲至80多歲。台灣至今累計14,157人確診，12,938宗為本土病例，累計575人病亡。

台灣進一步擴大免費接種新冠病毒疫苗的對象，由目前的7類增加至10類。指揮中心周一（21日）表示將18萬孕婦納入擴大接種對象的名單中，而指揮中心發言人莊人祥當日表示，孕婦只能接種阿斯利康疫苗，但高雄市長陳其邁隨後宣布，擬最快自周三（23日）起替第1至5類孕婦接種莫德納疫苗。指揮中心周二改稱，孕婦可自行選擇接種上述2種疫苗其中一種。

指揮中心指揮官陳時中周二在記者會上稱，莫德納疫苗接種對象開放至第3類，阿斯利康疫苗開放至第7類對象，若孕婦兼具第1至3類身份，可任選一款疫苗。到周二上午，指揮中心副指揮官表示，公布開放孕婦接種疫苗後，除高雄市政府外，其他地方政府均反映希望開放孕婦選擇接種阿斯利康或莫德納疫苗。中央與專家連夜討論後，決定放寬讓孕婦自行選擇。

台灣疫情持續緩和，外界猜測當局是否如期在下周一（28日）調低風險等級。陳時中表示，目前縣市首長認為警戒等級要全台一致，不會區分各地實施不同的警戒級別，擬於周三向民眾公布。指揮中心監測數據，目前高風險區域為台北和新北，中高風險區域為基隆、桃園和苗栗、彰化。