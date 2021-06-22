收受15萬人民幣美容針賄賂　滿洲里前女市長囚11年

內蒙古自治區滿洲里市前市委副書記、女市長許愛蓮，因犯受賄罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年，處罰金70萬元（人民幣，下同，約84萬港元）。

內地最高人民檢察院機關報周二（22日）公布，許愛蓮擔任公職時，利用裙帶關係與企業操作買賣股票，又安排親戚購買某國企辦公土地，藉該片土地被徵收拆遷賺取大筆差價，許愛蓮從中獲利數百萬元。許愛蓮又兩次接受企業主為她支付注射幹細胞抗衰美容針的治療費用，合共30萬元（約36萬港元）。

在檢察官問及部分賄款去向時，許愛蓮自稱信奉佛教，部分錢已捐給寺廟，惟其中部分捐款為空頭收據，疑作轉移賄款之用。判決書指，當局已追繳到217.31萬餘元（約260萬港元）、凍結在案的12萬元（約14萬港元）及300美元（約2,340港元），沒收隨案移送的財產及部分房產。

許愛蓮現年49歲，在內蒙古通遼市工作23年，曾任通遼市體育局局長、通遼市經信委主任，科左後旗旗長、黨委書記等職。2015年10月，她調任滿洲里市委副書記、代市長，2016年1月任市長。內蒙古自治區紀委監委去年通報，許愛蓮因涉嫌為黑社會性質組織充當保護傘等，遭開除黨籍及公職。