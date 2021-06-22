內地嚴打電訊詐騙　今年首5月挽回經濟損失991億人民幣

內地近年加強打擊電訊詐騙。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部周二（22日）召開發布會，公布全國電訊網絡詐騙特大案件頻發，造成群眾財產的損失情況。單在去年，有關案件涉及財產損失達353.7億元（人民幣，下同，約431億港元）。公安部同日表示，今年首5個月，全國共破獲11.4萬宗電訊網絡詐騙案，為群眾挽回經濟損失991億元（約1,207.7億港元）。

最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿表示，當前電訊網絡詐騙犯罪在內地仍居高位，特別是大、中城市發案量在刑事案的佔比達到50%。其中，在嚴厲打擊的高壓下，境內大批電訊網絡詐騙據點向境外轉移，目前境外作案已超過六成。

公安部刑事偵查局副局長姜國利透露，今年1至5月，全國共破獲搗破逾1.4萬個犯罪團夥，拘捕15.4萬名疑犯罪，同往年相比分別上升80.6%和146.5%，當局又成功勸阻771萬名群眾受騙。

姜國利續指，隨着社會訊息化進程發展，傳統犯罪加快向互聯網蔓延，電訊網絡詐騙案件仍然多發高發，作案手段變化快，加大防範難度。加上詐騙據點加速向境外轉移，打擊治理電訊網絡詐騙犯罪工作依然艱巨繁重。全國公安機關下一步將強化責任擔當，堅決遏制此類犯罪的高發趨勢。