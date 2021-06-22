215公斤可卡因藏大豆貨櫃　海關破今年最大毒品走私案

內媒周二（22日）報道指，山東省青島海關近日查獲一艘10萬噸級外籍大貨船，在船上搜出215公斤可卡因。可卡因被裝進9個手提袋內，藏於貨櫃裏逾萬噸的大豆中。本案為今年內地海關查獲的最大型毒品走私案，案件仍在偵辦中。

據報，4月6日青島海關接獲通報指，一艘外籍船舶可能藏有大量毒品，正駛往青島港；海關隨即聯同公安成立專案組調查，並鎖定可疑船隻。據海關緝私局人員透露，涉事船隻長229米，船上有21名來自土耳其、印尼、菲律賓等不同國家的船員，船隻由南美某港駛抵青島，船上7個貨櫃共裝有近6.7萬噸巴西大豆。

4月8日凌晨，船隻進入青島海域，執法人員為免船隻逃逸或拋棄貨物，遂派出無人機及船隻監視目標船隻，同時在岸上安排堵截組人員。船隻停泊在膠州灣後，查緝人員隨即登船搜查。

查緝人員鎖定裝有大豆的貨櫃後，用抓斗起重機將大豆撈出，卸近一半大豆時，發現兩個旅行手提袋，並在貨櫃壁梯旁再發現5個手提袋，查緝人員進入貨櫃內取出7個袋後，又發現另外兩個手提袋在櫃邊的位置，共9個袋全數取出放在甲板後，發現裏面裝有多包密封包裝的可卡因。