擅幫民眾接種　台診所被終止疫苗合約資格

台灣台北市日前有診所私自幫民眾接種新冠疫苗，引來當局調查。副市長黃珊珊周二（22日）表示，涉事的禾馨醫療旗下4間診所，因幫助非屬一至三類人員、非醫醫人員接種疫苗，其中有81人違規，當局共開罰230萬元（新台幣，下同，約64.8萬港元），並終止疫苗合約診所資格。

黃珊珊表示，當局在調查禾馨醫療在婦幼診所、醫事檢驗所、護理之家、產後護理之家的接種情況時發現，有部分不符規定、與企業有關的人員獲接種疫苗，當局將依傳染病防治法開罰，4間診所分別被罰30萬至100萬元（約8.4萬至28.2萬港元）不等。

針對禾馨醫療此前公開與市府衞生局官員的對話紀錄顯示，官方並未阻止診所為非醫護人員接種。黃珊珊回應，官方提供疫苗給診所，前提是要在合法的情況下接種，替無資格的人接種，「自己就要負這個責任」。

禾馨醫療營運長林思宏事後表示，官方公布裁罰以及有關違規接種人員的名單，其中包括醫療診所的廚房人員，認為市府與診所方面具有一定認知差異，表明一定會申訴到底。他又指，市府未與禾馨討論過，「真的是個很顢頇的政府，是個不友善的裁罰」。