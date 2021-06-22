網課平台誘導借貸付學費　學員退課被徵高昂違約金

近年網上教育流行，內地一名大學生近日報讀網上美術課程，被導師誘導以貸款方式分期繳付學費，其後因為不滿意教學質素而申請退課，卻被校方徵收高昂的違約費，且退款手續繁複，受害者有感被不良辦學機構詐騙。

內媒周二（22日）報道，化名卿冰的大學生在今年3月報讀「閃創教育」的美術課程，卻因難以負擔4,100元（人民幣，下同，約4,920港元）的學費，校方遂提議選用分期付款；卿冰原以為直接向校方分繳付學費，而事實上是向第三方借貸平台「有錢花」借錢付費。

在顧問老師的指導下，卿冰在借貸應用程序上輸入個人資料，對方指示自己要否認學生身份，其後程式介面顯示5,000元（約5,996港元）的教育分期貸款申請，校方則表明會退還1,200元（約1,439港元）的補貼，惟卿冰一直未收到有關款項。

卿冰被收取300元（約360港元）訂金及每月分期還款後，上月初覺得課程沒有效果，故申請退款卻被校方拒絕。卿冰隨後在網上投訴，於本月初接獲機構協商，稱需要扣除課程總額50%的費用方可退課，惟對方近日又向卿冰表明，只要將網上投訴刪除，則可獲退回訂金以外的全數款項。

拒絕對方要求後，卿冰發現網上有大量同類投訴；有法律專家指出，該機構在一開始時向學員表示選用分期付款方式，而非貸款，學員可從違反提示、告知義務，以不合理加重自己負擔為由認定合約無效，解除合約。