男子偷拍朋友出軌　被控侵犯私隱賠3500人民幣

重慶一名謝姓男子去年意外撞破其陳姓好友出軌，遂拍下照片及影片傳送給後者女友，未料被陳男的出軌對象起訴侵犯私隱。內媒周二（22日）報道，案件在重慶市第二中級人民法院一審，法院認為謝男確實存有侵犯他人私隱的情節，並令片中女生名譽受損，遂判他需賠償合共3,500元（人民幣，下同，約4,200港元）的精神撫慰金及律師費。

報道指，謝男為重慶某大學的學生，他在去年8月21日晚上意外發現陳男在單位內與冉姓同校女生同床，遂用手機拍下兩人。陳男期間試圖阻止，惟遭對方出手毆打，後者更將部分相片傳給陳男的張姓女友。

冉女將謝狀告至法院，要求他刪除相片並當面道歉及錄製道歉影片，同時要連續15日在朋友圈發布道歉聲明及賠償1萬元（約1.2萬港元）。謝男則表示，事發住處是合租同住，並非私人空間，且僅發送有陳男臉孔的相片予張女及冉女父親外，並無外傳其他相片或影片。

法院認為，冉女享有私隱權不得被侵擾，而謝在未經同意下擅闖私密空間，更拍攝他人隱私部位及傳播予他人，使他人名譽受損，判令他需刪除有關相片及影片，並需每日發布道歉聲明，持續不少於15日以及支付賠款。