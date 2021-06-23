加拿大促允聯國調查新疆人權狀況　中國籲查加侵害原住民

加拿大周二（22日）在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會上，代表逾40個國家呼籲中國應允許聯合國人權事務高級專員巴切萊立即進入新疆，就當地有逾百萬人遭到非法拘留、部分更遭受酷刑或強迫勞動指控，作出調查。中國聯合60多個國家，後來以加拿大原住民人權受侵害的情況加以反駁，敦促加方停止侵犯人權的行為。

加拿大駐聯合國大使諾頓 (Leslie Norton）代表澳洲、英國、法國、德國、日本及美國等國家，宣讀該份由加拿大牽頭的聯合聲明，聲明引述報告，指控逾100萬人在新疆遭到任意關押，維吾爾族人及其他少數族裔受到廣泛監視，他們基本的自由及維族文化受到限制，報告亦指控中國當局向維族人及其他少數族裔採取酷刑、強迫絕育、性暴力、強制孩童與父母分離等措施。聲明促請中國立即允許包括巴切萊在內的獨立觀察員，有意義及不受限制地進入新疆作調查。

其後，中國駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端，代表俄羅斯、白羅斯、北韓、伊朗、敍利亞、委內瑞拉、斯里蘭卡等國作共同發言，敦促加拿大立即停止侵犯人權行為。共同發言中指出，加拿大在歷史上掠奪原住民土地，殺害原住民，消除原住民文化，並提及卑詩省甘露市一所寄宿學校近日發現逾200具原住民兒童遺骸的事件，呼籲聯合國人權理事會等機構，對加拿大所有原住民、特別是兒童被殘害案件進行全面、公正調查，確保所有責任人被繩之以法，受害者得到充分救濟。

此外，白羅斯在會議上也代表65國作共同發言，強調尊重各國主權、獨立和領土完整，不干涉主權國家內政是國際關係基本準則，香港、新疆、西藏事務是中國內政，外界不應干涉；另外，還有海灣合作委員會6個成員國集體致函支持中方立場，20多個國家準備以單獨發言的方式支持中國，共有超過90個國家以不同方式表達對中國正當立場的理解和支持。