印度外長關注華邊境部署軍力　美印今明聯演

中印邊境局勢緊張持續，印度外長蘇傑生周二（22日）接受美媒訪問時表示，中國仍在有爭議的邊境沿線部署軍事力量，北京會否兌現減少兵力的承諾存在不確定性，對兩國關係帶來挑戰。印度國防部同日公布，在美國列根號航母打擊群穿越印度洋期間，印度海軍將派出海軍艦艇和航空兵與美軍舉行聯演。

蘇傑生表示：「問題在於中國會否兌現（減少兵力的）承諾，有關中印兩國都不允許在邊境大規模部署武裝部隊的書面承諾。」但他指出，中國的近距離部署仍然持續，特別是在拉達克地區。

中國與印度約一年前爆發邊境衝突，至少20名印度士兵和4名解放軍士兵死亡，成為40年來兩國最嚴重的流血衝突。印度其後加強在「四方安全對話」（Quad）框架下，與美國、澳洲和日本的夥伴關係。

另外，印度國防部周二公布，周三至周四（23至24日）與美軍列根號航母打擊群舉行演習，將演練防空作戰、不同軍艦間艦載直升機作業和反潛作戰，旨在通過海上行動演練整合協調能力，並加強雙邊關係與合作。印方派出驅逐艦科欽號、護衞艦泰格號、P8反潛巡邏機及米格29戰機；美方則派出列根號、神盾驅逐艦哈爾西號、神盾巡洋艦夏洛號等。