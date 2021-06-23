台今增104宗本土確診　三級警戒延長兩周

台灣新冠肺炎疫情反彈，繼一連兩日新增確診數回落到雙位數後，周三（23日）新增104宗本土確診病例，同日新增24宗死亡病例。中央流行疫情指揮官陳時中於記者會上宣布，全台3級防疫警戒將延長2周至7月12日，他呼籲全民再一起努力。

台灣周三新增的本土病例為45男59女，年齡由未滿5歲至80多歲，個案分布為新北市45宗、台北市22宗、高雄市和新竹縣各9宗，桃園市7宗，苗栗縣4宗，基隆市3宗，宜蘭縣2宗，彰化縣、南投縣和屏東縣各1宗。新增死亡個案為15男9女，年齡介乎40多歲至80多歲。全台至今累計14,260人確診，當中599人病亡。

自台灣於5月爆發本土新冠疫情後，指揮中心於當月19日宣布全台疫情警戒提升至第3級直至同月28。到5月25日和6月14日，指揮中心兩度宣布延長警戒，到今日為第三度延長。早前報道指，行政院在周二（22日）擴大防疫會議上，傾向將三度延長三級警戒至7月12日，但各部會可針對低風險場所考慮有條件解封。會上擔暑假將至，恐市民報復性出遊，因此暫不對戲院、圖書館、健身室等公眾場所解封，餐飲業維持外賣，亦不鼓勵市民跨區活動。