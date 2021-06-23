印度變種病毒傳播力極強　共處一室14秒即染疫

廣東廣州市早前爆發由印度變種新冠病毒引起的新一波本土疫情。內媒周三（23日）披露，警方調查接觸追溯過程時發現，傳播鏈中兩名確診者僅共處一室14秒，即已染疫。

據警方公布的閉路電視畫面顯示，黃姓感染者5月25日與魯姓感染者曾在同一餐廳用餐，期間兩人先後進入公廁，共處一室僅14秒，魯男便在無肢體接觸的情況被傳染，而黃男當時並沒有戴上口罩。警方補充，這宗傳播病例是本輪疫情接觸時間最短。

中國疾控中心研究員馮子健受訪指出，廣州、深圳、東莞的本土疫情均涉印度變種病毒，其傳染性和傳播能力顯著增強，潛伏期或者傳代間隔都縮短，有病例顯示其短短10天內就傳染5、6代，傳播速度加快。他強調，印度變種病毒的傳播能力，是現時變種病毒之中最強，傳播能力比英國變種病毒高逾40%。

樹蘭（杭州）醫院感染科副主任、主任醫生盛國平則分析指，呼吸道傳染病只要距離近就能傳染，兩米之內的交叉就能完成病毒傳播。他強調，在空氣中有病毒的情況下，戴普通棉布口罩不能防護病毒，即使是外科口罩或N95口罩，如果使用次數較多、使用時間較長、有破損等情況，都會喪失防護作用。