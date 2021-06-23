台行政院特許興建燃氣發電機組　藍營市長嚴正抗議

台灣早前面臨缺電。因應台中電廠擴建燃氣發電機組項目，至今審查近15個月仍未有具體進展，台灣的行政院周二（22日）越過地方政府，宣布發出特別建設許可。台中市長、國民黨籍的盧秀燕周三（23日）回應，斥民進黨政府違法擴建，代表台中市政府和台中市民表達嚴正抗議。

台經濟部長王美花周二晚間解釋，由於台中2020年的用電量創新高、達330億度電，超出台中電廠供應的279億度電。若依台中市政府要求先拆除兩台燃煤機組，則將影響整體供電2.8%。為了維持供電穩定，當局只能特許台中電廠擴建發電機組，其中1部機組預計2025年啟用，至2026年再拆除兩部燃煤機組和2支煙囪。

按照行政規劃，擴建燃氣發電機組在去年3月送往台中市政府審理，惟經數次溝通仍未有共識。盧秀燕周三在記者會中反駁，台中並不反對擴建燃氣機組，而是要求與其他電廠一樣「先拆再建」，即先拆除老舊燃煤機組再建燃氣機組。她質疑，民進黨政府屆時未必會如期拆除燃煤機組，則變相把全台供電壓力和污染轉移至台中，是十分不公平。