台女網售手機只寄空盒　騙財罪成判囚10個月

台灣基隆市一名30多歲謝姓女子，前年利用自己及友人的Facebook帳號，對外銷售iPhone舊款手機，吸引多名買家購買。未料買家匯款後遲遲未收到貨物，甚至只收到空盒，事後將謝女告上法庭。案件近日在基隆地方法院審結，謝女被裁定詐欺取財等5項罪名成立，判囚10個月。

台媒周二（22日）報道，5名分別陳姓、伍姓、胡姓、張姓、呂姓的網民在Facebook聯繫謝女，表示有意購買其發文販售的iPhone 6s及iPhone 6 Plus手機。其中，陳姓買家在匯款後，僅收到對方寄來的手機空盒；其他買家在收到謝女發送的寄貨收據後匯款，但最終均未收到貨品。察覺受騙後，苦主相繼報警及控訴。

謝女到案時辯稱確實有上述兩部手機，亦有將手機寄給買家，是對方誤以為自己延誤寄貨時間、遲遲不肯發貨；又強調自己事後都有退款，並沒有任何欺詐意圖。

法官認為，謝女利用網絡散布出售手機的訊息藉此騙財，已觸犯有關法例。但考量事主每次騙得金額僅3,000至4,000元新台幣（約800至1,000港元），比詐騙集團分工詐財犯行較輕，應酌量減刑，在詐欺取財等數罪併罰下，作出以上判罰。