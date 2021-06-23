台最高法院駁回上訴　鐵路殺警案判刑確定

台灣嘉義市一名鄭姓男子前年在嘉義車站的台鐵車廂內，刺死鐵路警察李承翰。案件一審時，法院以精神障礙為由判鄭無罪，引起輿論哄動，至二審才改判囚17年及監護5年。鄭男不服上訴，周三（23日）遭台灣的最高法院駁回，全案確定。

死者母親張秀珍接受台媒訪問時表示，她只能強勉接受此結果，因為縱使心存不滿亦無力改變判決。她又指，丈夫李增文因無法忍受一審的無罪判決而憂鬱病逝，丈夫愛子皆去，直稱「做人真艱苦」。

案發於2019年7月3日，鄭男因被發現無票乘車，與車長發生衝突。李承翰到場處理時，突遭鄭男以尖刀刺死。據悉，李當時為保護其他乘客安全，即使腹部正大量出血，仍強忍劇痛，牢牢抓緊情緒激動的鄭男，盡忠職守地堅持到最後一刻。

案件於嘉義地方法院一審雖判無罪，但法官認為鄭男有嚴重精神障礙，會對公眾安全造成巨大危害，故決定將其羈押。家屬上訴後，高等法院台南分院法官以第二次精神鑑定為據，認定鄭男犯案時的辨識力與控制力未有完全喪失，僅能以精神狀況為由減刑，改判上述刑罰。鄭男一方申請上訴，終被駁回定案。