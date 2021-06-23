內地夏糧豐收　全年糧食產量料逾6,500億公斤

據中國農業農村部網站周三（23日）消息，夏至已過，全國麥收接近尾聲。當日，中央農辦主任、農業農村部部長唐仁健在河北三河調研夏收夏種時表示，今年夏糧再度豐收，產量再創歷史新高。

唐仁健稱，夏糧是全年糧食生產的當頭炮。第一季，經過各地各部門的共同努力，今年夏糧先後過了「倒春寒」、病蟲害、抗倒伏等多個關口，實現首戰告捷，為全年糧食產量保持在6,500億公斤以上打下了堅實基礎。今年夏糧豐收得益於「人努力、天幫忙」。

在政策支持方面，中央推出了一系列扶持政策，令夏收小麥面積扭轉連續4年下滑趨勢，增加了300多萬畝。而憑藉各地多渠道籌措資金，加強高標準農田建設，合理調配肥水，加強技術指導，令夏糧單產創新高，預計每畝能提高3公斤。

另得益於及早防病治蟲，針對小麥赤霉病、條鏽病（俗稱黃疸病）今年重發態勢，主產區普遍通過兩遍防治，把病穗率控制在3%以內。此外，利用機手培訓，改善技術方案，多地機收損耗降低1%以上。此外，去年秋冬種以來，氣象條件整體良好，雨下得及時，土壤墑情為近年來最佳，光溫匹配好，有利小麥生長，小麥灌漿時間長，各地普遍反映麥穗多、麥粒重、質量好。