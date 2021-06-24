收廢品業餘畫家網上賣畫　月賺至少6000人民幣

浙江省紹興市一名48歲的業餘畫家，18年來一直以收廢品維生，並堅持每天抽空畫畫，直至去年在網上售出自己的第一幅油畫後，成功打響名號，目前每月能靠賣畫賺取6,000至7,000元（人民幣，下同，約7,199至8,399港元）不等，獲網友稱為「陋室畫家」。

內媒周三（23日）報道，位光明自小學起就喜歡畫畫，年輕時曾在廣州街頭為人畫肖像，30歲移居紹興從事收廢品生意，並在2016年開始自學油畫。去年5月起，他在內地短片分享平台抖音、快手等發布自己的畫作，並以200元（約240港元）在網上賣出自己的第一幅油畫。現時私信位光明買畫的需求愈來愈多，但為保持質量，他每月最多只接20至30幅油畫生意。

位光明透露，雖然畫畫成了他的收入來源之一，但認為自己的工作和興趣愛好沒有衝突，仍然會堅持日間騎車收廢品，晚上回家畫畫。他目前在紹興郊區租了3間平房，每月租金共730元（約876港元），兩間用來堆廢品，一間自住兼當畫室，並指「有一天不再為了錢而畫畫」是自己的夢想。