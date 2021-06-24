美應華研究員要求　刪新冠病毒基因排序

美國《華爾街日報》周三（23日）報道，美國國家衞生研究院（NIH）早前曾應中國研究員要求，刪除NIH數據庫的部分早期新冠肺炎病例基因排序資料，NIH證實事件。有專家指出，目前仍可在其他途徑查閱數據，但事件令外界懷疑中國在新冠溯源調查的透明度，世衞則認為被刪數據不影響早前的溯源調查結論。

美國病毒學家布倫（Jesse Bloom）周二（22日）發表一篇未經同儕審核的線上論文，提到NIH應中國研究員要求移除一批去年1月至2月從中國武漢住院新冠病人取得的病毒樣本基因排序。現時仍可在其他論文及網上找到相關資料，但科學家通常在NIH等主要數據庫查找基因排序。

NIH發聲明指，中國研究員於去年3月提交相關病毒基因排序，並在一份預印本伺服器的論文發表基因排序資料。同年6月，中國研究員以有新數據為由，要求NIH移除原有資料以免造成混淆。

布倫認為，新冠肺炎早期病例資料少，是科學家研究疫情起源的挑戰之一，資料大多局限於2019年12月武漢華南海鮮批發市場的10多名患者，以及2020年1月底前從少數患者取得的病毒樣本基因排序。她認為，移除基因排序資料令疫情初期的武漢病毒圖像稍微扭曲，但報道指相信不影響科學家對武漢爆疫初期的認知。