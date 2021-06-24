國內多地上調最低工資　網民嘲追不上房價

有律師稱上調最低工資有利縮小不平等的收入差距。

上海市人力資源和社會保障局（人社局）周三（23日）發布消息稱，該市將從7月1日起調整最低工資標準，每月最低工資由2,480元（人民幣，下同，約3,019港元）調升至2,590元（約3,153港元），每小時最低工資標準從22元（約26.7港元）調整至23元（約28港元）。有網民直指，「工資永遠趕不上房價和房租以及其他物價」。

內媒報道稱，今年內上海、北京、天津、江西、黑龍江、陝西、新疆、西藏至少8地已上調最低工資標準，其中6省區市的每月最低工資均超過2,000元（約2,434港元），又以上海最高。據了解，每月最低工資標準適用於全日制就業勞工，而勞工的社會保險費和住房公積金需由用人單位另行繳納。勞工的加班費、中夜班津貼、夏季高溫津貼、伙食補貼、交通費補貼、住房補貼等也不計入每月最低工資當中。

上海對上一次調整最低工資標準是於2019年4月1日。上海市人社局表示，這次調整工資「主要考慮城鎮低收入家庭基本生活費用支出、消費價格指數、經濟發展水平、企業人工成本」等因素。中銀律師事務所高級合夥人楊保全律師則表示，最低工資上調某程度上有利於提高低收入群體的收入和縮小不平等的收入差距，有利於維護社會穩定。

不過不少網民對這次最低工資調整卻頗有微言，有人調侃稱，「上海拿最低工資的不會餓死麼？房租這麼貴」，「那還是做小時工划算啊」。