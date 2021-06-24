因應中國可能發動戰爭　澳洲防長盼盟友協助禦敵

澳洲國防部長達頓當地周三（23日）接受電視訪問時，被問到該國是否準備好面對如中國等強敵可能發動戰爭，他坦言只有2,500萬人口的澳洲無法獨力抵禦強敵侵襲，但強調會借助美國等堅定盟友的協防，讓對手「付出巨大代價」。

達頓當日被主持問到假如中國與澳洲開戰，澳洲可能無法及時動員全國之力支援軍隊。他坦承澳洲不可能較美國或中國擁有更多軍備，也無法獨力抵禦強敵侵襲，但該國與美國和五眼聯盟有着牢不可破和重要的盟友關係，相信盟友可在戰爭中提供協助。

達頓又表示，澳洲需要迅速將國防焦點從中東轉移到印太地區，提升自身國防實力，爭取美軍擴大駐澳部隊的規模，並與北約國家加強來往。談到印太地區局勢時，他指澳洲致力與鄰國維護區域和平，但拒絕在主權爭議問題上讓步。因應地區局勢，澳洲已斥資2,700億元澳元（約1.6萬億港元）作為今後10年擴軍之用，同時致力讓已延宕多年的潛艦和巡洋艦隊更新計劃定案。

達頓還提到，因應來自伊朗、中國和北韓等國家級勒索軟件攻擊，以及由一些架構嚴重的犯罪組織發動的同類案件激增60%，澳洲也必須投入大量網絡防衞資源。