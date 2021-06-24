台新增129宗本地確診　患者中再多6人死亡

台灣新冠肺炎疫情未遏，周四（24日）新增129宗本土確診病例，加1宗境外輸入，確診個案中新增6人死亡。屏東周三（23日）新增1宗本土確診病例後，發現與早前後秘魯返台的確診者有關聯，當局正擴大追查患者是否有感染變種病毒Lambda的可能。

台灣的中央流行疫情指揮中心表示，周四新增的本土病例為64男、65女，年齡介乎未滿5歲至90多歲，個案分布為新北市54宗，台北市35宗，基隆市9宗，桃園市7宗，屏東縣及高雄市各6宗，苗栗縣及新竹縣各5宗，南投縣2宗。新增境外輸入確診個案為月初自巴西返台的60多歲台籍女性。同日新增死亡病例為5男、1女，年齡由50多至90多歲。至今全台累計14,389人確診，當中605人病歿。

屏東縣連續15天零確診後，周三有一名63歲的士司機證實本土確診。縣衞生局從該司機再找到4名確診者，經進一步比對發現，確診者中2人居於台中，與該市早前從秘魯入境後確診的一對祖孫有親戚關係，並為鄰居。