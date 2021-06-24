台國防部公布人事異動　陸軍司令陳寶餘調任參謀總長

台灣的國防部周四（24日）晚間發布新聞稿，公布多項將領級的人事異動。當中，奉核定台軍上將職務調整，參謀本部上將參謀總長職缺，由陸軍司令陳寶餘上將調任。有關人事案將下月1日生效。

除了陳寶餘外，陸軍上將司令由參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將調任；參謀本部上將副參謀總長兼執行官由參謀本部副參謀總長梅家樹中將調任，同時晉任海軍二級上將。另外，總統府上將戰略顧問由國防部軍備副部長張冠群上將調任；國防部上將軍備副部長由國防大學校長王信龍上將調任；國防大學上將校長由國防部軍政副部長張哲平上將調任。

據台媒報道，陳寶餘出任總長是因其身為軍方現階年齡最長的上將，任陸軍司令亦已有2年3個月，是各軍種司令中資歷最深；而軍方高階將領的人事異動一般均會考量以穩定為前提，以軍種間最小幅度調整為宜。

陳寶餘是馬祖東引人，陸軍官校69年班，陸軍學院83年班、戰爭學院88年班，曾任陸軍十軍團指揮官、陸軍司令部副司令，國防部副參謀總長執行官。陳寶餘不只為首位晉升上將的馬祖人，現時亦成為首位外島出身的參謀總長。