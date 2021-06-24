省林業部擬建亞洲象國家公園　緩解人象衝突

雲南省西雙版納國家級自然保護區的野生亞洲象群，於去年3月以來持續向北遷徙，「居無定所」的情況引起社會廣泛關注。雲南省林業部門自2016年開始，便規劃建立亞洲象國家公園，為保護象群作出長遠打算，預計需要整合11個、總面積達50.98萬公頃的現有自然保護區。

內媒周四（24日）引述消息指，設立國家公園是一項系統性很強的工作，需要依次開展科學考察、社會影響評價、方案編制等基礎性工作，然後報主管部門審定，經國務院批准後設立。截至2020年底，內地已完成首批10個國家公園試點。

北京林業大學教授謝屹表示，建立亞洲象國家公園除了需要整合現有的自然保護區外，還要堅持現有的科學巡護、監測工作，保持對野生動物盜獵、侵佔棲息地等非法犯罪事件的高壓態勢，創新棲息地管理手段，建立各片區的生態廊道，以加強棲息地的連通性，擴大及改善大象生活環境，緩解人象衝突。

另外，謝屹建議當局加快推進《自然保護區條例》修訂，增加保護區內野象食物的供給，平衡亞洲象物種棲息需求及當地民眾的生存發展需求。據了解，雲南西雙版納國家級自然保護區已與老撾北部三省簽訂合作協議，形成總長約220公里、面積近133平方公里的5個聯合保護區域，推進國際合作，建立聯合保護區，進一步加強亞洲象保護管理工作。