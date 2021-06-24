台男疑不堪長期照顧　殺死失智祖母後自首

圖為葉男與祖母同住的民宅，案發後已被警方封鎖。

台灣新竹縣一名31歲葉姓男子，周四（24日）致電報案自首，稱自己因長期照顧失智祖母感到身心俱疲，涉將祖母殺死。警員到場時，葉男87歲的祖母已經去世，前者則在屋內對其犯行坦承不諱，警方訊後依殺人罪嫌將葉男移送地檢署偵辦。

警方表示，葉男祖母的頸部動脈遭利刃砍殺，據葉男供稱，他因長期照顧失智、行動不便的祖母，身心俱疲，且覺得祖母日子過得痛苦，才想幫她解脫，因而痛下手殺害。當局目前仍在調查行兇方式及原因。

死者與2名孫子同住，其中一人在案發時上班不在家。行兇的葉男無業，疑有精神疾病，祖孫均領有身心障礙手冊，此前也曾透露「照顧阿婆很累」。據當地鄰居反映，葉家經濟條件並不好，死者在兒子3、4年前因病過世後便獨力撫養孫子，但隨着年邁及行動不便，就由孫子照顧，可能因生活壓力過大，才釀成悲劇。

縣政府社會處指出，上周二（15日）有收到葉男提出祖母的長期照顧服務申請，申請項目包含有喘息服務、交通接送及居家照護等。該處前天曾派員評估後，原本1周內即可提供葉男相關協助，想不到發生憾事，感到相當震驚及痛心。