高安市年度鬥牛爭霸賽　675公斤黃牛奪冠

江西省高安市周四（24日）在祥符鎮土城村小組的鬥牛場，舉行一年一度的「高安土城鬥牛爭霸賽」，吸引大批來自五湖四海的遊客慕名前來，戰況十分激烈。

當日共有20隻獲編號的黃牛參賽，牠們在主人的牽引下依次進入村內凹式地面的方形鬥牛場，並在宣布比賽開始後朝天叫了一聲，奮蹄衝向另一隻黃牛，頓時地面塵土飛揚，周邊的觀眾紛紛吶喊。經過一番「激戰」，一隻重達675公斤的黃牛奪得「牛王」稱號，獲披戴紅花加冕，神氣十足。

江西譜牒研究會熊氏文史委員會會長熊樹根表示，牛在中國文化中是勤勞的象徵，曾作為農耕時代主要的生產力，幫助人類創造了燦爛的農耕文明。土城鬥牛始於明末清初，至今已有300多年歷史，起初源於村民通過鬥牛分出牛的優劣，以此推選良種。

每年的農曆五月十五日是土城村的傳統節日「吃新節」，這個時間當地的早稻熟稔泛黃，時鮮瓜果、蔬菜豐收上市，當地人為了慶賀節日，會按傳統舉行鬥牛活動。土城鬥牛在2006年更被列為高安市首批非物質文化遺產名錄；2010年被列入省內第三批非物質文化遺產名錄，而至今已成為當地文化、旅遊的獨特名片。