西安僅8％育齡女子願生三孩　揭城鄉生育意願存差異

內地上月宣布放寬生育限制及實施「三孩政策」，以解決國內人口老化加劇及生育率下降問題。國家統計局西安調查隊周四（24日）公布有關當地育齡女子及生育意願的調查顯示，全市100位受訪者中，2％拒絕生育，67％表示願意生育一個孩子；23％願意接受「二孩」；8％可以接受「三孩」。

西安的調查顯示，在20至25歲、25至30歲、30至35歲、35至40歲年齡段願意生育「二孩」、「三孩」的受訪者分別佔10％、12.8％、14.3％和15.4％，反映年齡愈大；生育意向越愈，而家庭經濟基礎穩固、能負擔生育孩子的成本是考慮會否生育的重要因素。

另外，國家統計局濟南調查隊亦於當地展開有關三孩政策下的生育意願調查，並隨機抽取366戶適齡家庭受訪，其中20至25歲年齡段的人均表示沒有生育三孩的意願；25至30歲、30至40歲、40歲以上的年齡段有生育三孩的意願分別為6.5％、6.1％及7％，反映整體意願偏低。

惟國家統計局濟南調查隊的調查顯示，三孩生育意願呈現出城鄉、區域的差異，受訪的農村居民中，有生三孩意願的佔11.2％，城市居民生育三孩意願的佔4.3％，農村居民生育意願高於城市居民6.9個百分點，反映傳統宗族文化會影響生育意願。