惠州患癌女子尋親　疑似生父現身接受DNA鑑定

內媒周四（24日）報道，廣東省惠州市龍門縣一名確診罹患肝癌的29歲女子，日前希望尋找親生父母，並在志願者協會「寶貝回家」的幫助下，成功聯繫到一名疑為其親父的李姓男子，雙方已進行DNA親子鑑定，惟目前未知結果是否脗合。

據了解，潘麗芬從小就被父潘海（化名）領養，並於今年2月16日，經暨南大學附屬第一醫院診斷患有肝癌。她當時已懷孕5個月，但因身體虛弱，無法下床，只好接受醫生的建議，進行人工流產手術。潘海不忍女兒在雙重打擊下失去生存動力，逐主動詢問她會否尋找親生父母。

潘麗芬指「現在生病了，也不知道會不會好，所以想看看親生父母」，並在今年4月於網上尋求「寶貝回家」幫忙，開展了尋親之路。直至6月11日，湖南省衡陽市常寧市官嶺鎮富貴村的村民李春生，主動聯繫「寶貝回家」的志願者，並稱自己是潘麗芬的生父。

李春生表示，他和妻子30年前來到惠州龍門縣平陵鎮的一個煤礦打工，並生下兩個女兒，但因無力撫養，先後將兩個女兒送給當地兩戶人家領養，再返回湖南老家生活。他在網上得悉潘麗芬尋親，以及在確定當年送走女兒的地點、其養父母的姓氏後，決定進行DNA親子鑑定。