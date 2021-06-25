女教師水淹車內險死　民警及時破窗營救

廣東省深圳市在周二（22日）清晨突降大雨，多地水浸變成澤國。龍崗區一名魏姓女教師駕車時巧遇故障，連人帶車被困水浸路段，積水侵襲車廂內，在等待救援期間水位更快速上漲至其頸部，正當她以為難逃厄運致電家人道下遺言時，民警趕至現場破窗營救。

深圳警方周四（24日）表示，魏女在事發當日早上6時45分左右開車前往學校，但當行駛至李朗社區一陡坡路段時，發現陡坡下面積水成河。她開初曾擔憂其安危並降低車速，但為了不耽誤上班，打算趁水位不高趕緊通過路口，未料車輛行駛期間時突然熄火停下。

魏女報警求助後在現場等待救援，未料汽車隨水流漂去深水帶，積水更滲入車廂內。眼見兇多吉少，她決定致電女兒交代後事，包括保險、房產等，其女兒在通話期間不斷安慰，最後也不忍大聲痛哭。正當以為迎來生離死別，民警黃小州拿着救生衣和救援工具趕到現場，並多次敲擊砸碎車窗，成功將魏女救離險境。

原來，黃小州當日接報後便帶領輔警火速趕往現場，但由於積水嚴重，警車無法前行，他拿着裝備涉水趕到現場，甚至在魏女脫險後勸說其他車輛的司機下車，將7人送到安全地帶。魏女兩日後特意再到李朗派出所對黃道謝，除了感激警方拯救徘徊於死亡邊緣的自己之外，亦為是次意外造成的麻煩道歉。