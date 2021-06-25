表兄弟憶述偷渡到緬北工作　遭毆打禁錮險送命

安徽阜陽市太和縣一對表兄弟劉男及游男，去年8月因誤信網友所述的「高薪待遇」，偷渡到緬北工作。他們抵埗一個月後才知被騙，常遭毆打禁錮外，更險些送命。兩人其後伺機逃跑回國，目前，劉男和游男涉嫌偷越國（邊）境，已被公安機關依法處罰。

內媒周三（23日）報道，兩男本月中憶述，網友訛稱緬北有司機工作，每天僅需駕駛2至3小時運送貨物，月薪達1.2萬元（人民幣，下同，約1.4萬港元）。豈料工作一個月後，兩人開始發現進出各處皆被持槍的緬籍保安看守，稍有差池就會被痛毆，甚至連晚上睡覺都被反鎖在屋內，苦不堪言。劉男憶稱：「真是個噩夢！在那裏，我們的命不值錢！」

兩人又指，除首月待遇跟說好的一樣外，後來簡直差天共地，「每天辛苦駕車逾8小時，卻連一分錢也沒收到」。經兩人多次索要薪金後，對方變本加厲，強迫他們每天工作15至16小時，而且不讓二人休息，甚至要求他們向家人索款20萬（約24萬港元）贖金才罷手。

最後，兩兄弟一晚趁無人注意撬開房間門鎖，並偷走保安的電子門卡，打開大門的智能鎖逃出，攔車前往中緬邊境的邦康口岸投案自首。目前兩人已安全回國，因涉嫌偷越國（邊）境被公安機關依法處罰。