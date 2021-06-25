內地增24宗確診　中疾控指疫苗對Delta變種病毒有效

國家衞健委周五（25日）通報稱，內地前一日新增24宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，無新增死亡病例。內地目前累計91,693宗確診，其中4,636人死亡。

通報顯示，新增的病例分別為上海和廣東各6宗，四川5宗，雲南2宗，北京、天津、浙江、湖南和甘肅各1宗；另新增20名無症狀感染者，均為境外輸入。目前仍有486名患者需留院隔離治療，其中14人為重症病例。

廣東早前出現多宗本土確診，為印度Delta變種病毒。中國疾控中心研究員馮子健周五（25日）表示，廣州和深圳鹽田港疫情已經一段時間沒有個案，相信傳播已經阻斷，但仍要關注由深圳入境航班、在深圳和東莞引起疫情，雖然暫時沒有新發病例，但還需要繼續觀察。

馮子健續稱，Delta變種病毒的致病性較強，因此在廣東今輪疫情中，150多個感染者中有超過108宗都出現症狀，較以往幾輪疫情高。他指內地現有的幾款新冠疫苗，對此種病毒仍有可觀的有效性，但保護效果有所下降，兩款滅活疫苗進行抗體的中和效力比對後，都發現中和效力下降，但仍有保護作用，外地的mRNA（核糖核酸）疫苗亦有類似的研究結果。