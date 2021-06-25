日本再向台灣捐新冠疫苗　100萬劑料下月上旬運抵

日本繼本月初向台灣捐贈124萬劑由英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗後，日本外相茂木敏充周五（25日）上午在例行記者會上表示，日本政府決定再向台灣捐出100萬劑阿斯利康疫苗，預計下月上旬運抵台灣。而台灣名嘴周玉蔻上午則在電台節目爆料，稱周末將有一批由美國藥廠莫德納研發的新冠疫苗運抵台灣。

茂木敏充上月曾表示，台灣在日本311大地震時向當地提供各種援助，如今台灣面臨疫苗不足，日本認真研議支援方案。他本月4日表示，日方決定向台灣免費提供124萬劑日本製造的阿斯利康疫苗。另外，日本繼本月16日向越南提供100萬劑疫苗後，周五宣布再向該國捐出相同數量的疫苗。

台灣駐日代表謝長廷周四已暗示，日本政府將再捐出疫苗。他在Facebook發文表示，如果把疫苗的捐助醜化或負面化，會影響日本政府考慮是否繼續提供疫苗，拜託不要講負面的評價，讓第二批迅速實現。

周玉蔻周五上午在電台節目中表示，「這個周末要等待我們自己購買的疫苗要來到的好消息」。她稱周四（24日）向衞生署前副署長李龍騰查詢外購疫苗的進度，對方叫放心。前立委王定宇周四深夜也在Facebook發文稱：「快要周末了，期待有美好的事情會發生！」