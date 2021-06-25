內地發表新型政黨制度白皮書　稱政黨協商成效顯著

中國國務院新聞辦周五（25日）發表《中國新型政黨制度》白皮書，內容提到政黨協商成效顯著。中央統戰部副部長許又聲在記者會上稱，世界政黨制度具有多樣性，沒有也不可能有一個放之四海而皆準的政黨制度模式。他又指，70多年來中國創造的成就，充分證明了新型政黨制度就是「最能抓老鼠的好貓」。

該白皮書指，中國新型政黨制度中包括中國共產黨和八個民主黨派，以及無黨派人士。中國新型政黨制度具有政治參與、利益表達、社會整合、民主監督和維護穩定的重要功能，實現了執政與參政、領導與合作、協商與監督的有機統一，是人民當家作主的重要實現形式和社會主義協商民主的重要制度載體。

白皮書又指，中共十八大以來，中共中央召開或委託有關部門召開政黨協商會議170多次，先後就全國代表大會和中央全會報告、修改憲法部分內容的建議、制訂國民經濟和社會發展中長期規劃的建議、國家領導人建議人選等重大問題，與黨外人士真誠協商、聽取意見。

許又聲表示，中國新型政黨制度具有兩方面優勢，一是能夠真實、廣泛、持久地代表最廣大人民的根本利益，實現決策的科學化、民主化，有效避免黨派利益、階級利益、區域或集團利益，為反對而反對，導致議而不決、社會撕裂的弊端；二是能夠把各個政黨和無黨派人士緊密地團結起來，有效避免一黨制缺乏監督、多黨制惡性競爭的弊端。