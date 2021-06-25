片仔癀售價突升逾倍　市監管局稱屬炒作問題

漳州片仔癀藥業股份有限公司旗下的「漳州片仔癀」中藥產品，於近日價格突然上漲逾倍，由590元（人民幣，下同，約710港元）定價升至958元（約1,152港元），更有商店以逾千元出售。涉事企業周五（25日）回應，會採取措施確保產品供應穩定；福建漳州市市場監管局則指，該情況乃炒作問題，與價格無關。

內媒報道指，日前在全國各地商店的片仔癀均被搶購一空，有網上平台將原價1粒590元的片仔癀，以958元出售，亦已被全數掃空；甚至有商戶標價達1,351元（約1,625港元），比起當日內地黃金每克報價更高。

片仔癀公司於早上回應情況，指出公司的生產及經營正常，將會提高品供應量，以確保產品供應穩定，及開拓包括網上銷售平台等渠道，並同時另一款同效的片仔癀膠囊劑型供應，以滿足消費者的需求；市監管局指出，近日的情況為炒作問題，並提醒經銷商，需遵循價格相關政策。

據產品簡介指，片仔癀主要成分為牛黃、麝香、三七及蛇膽，可用於清熱解毒、消腫止痛等，亦適用於因熱毒血瘀引致的急性慢性病毒肝炎等疾病。