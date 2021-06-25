內地海關去年繳獲1.6噸毒品　犯案重刑率達25.7％

內地毒品犯罪形勢近年愈趨嚴峻。適逢「國際禁毒日」（6月26日）將至，中國國家禁毒委員會與海關總署周五（25日）在北京召開例行記者通報會，匯報去年聯手展開「使命」緝毒行動情況，包括全國打擊走私毒品、製毒及緝毒執法的成效，同時公布海關破獲的十大典型毒品走私案例，以及來年的查緝措施。

據海關總署通報，自去年下旬展開「使命」緝毒行動以來，全國海關緝私部門共立案偵辦850宗走私毒品犯罪案、16宗走私製毒物品犯罪案，繳獲1.6噸冰毒、海洛英、大麻、可卡因等各類毒品、106噸易製毒化學品。

其中，青島海關緝私局聯合地方公安機關於今年4月，成功偵破一宗外籍船舶走私可卡因進境案，繳獲215.4公斤藏匿在大宗散貨大豆中的可卡因；今年3月，上海海關緝私局會同上海市公安局亦在洋山港碼頭一個貨櫃箱中，查獲265.38公斤大麻。

國家移民管理局在周五（25日）亦公布，自今年按照國家禁毒委員會部署、以西南邊境為主戰場的緝毒行動以來，上半年共破獲逾571宗毒品案件，拘捕665名犯人，繳獲5.55噸毒品、323.58噸製毒物品，有效遏制境外毒品滲透內流及製毒物品走私出境。

最高人民法院同日公布10宗去年以來審結的毒品犯罪和吸毒誘發次生犯罪的典型案例，當中涉及2宗死刑案，分別為李奇峰走私、販賣、運輸毒品、組織越獄案和唐志東製造毒品案。據報道，2020年毒品犯罪案件重刑率（即被判處5年以上有期徒刑、無期徒刑至死刑的重刑）為25.7％，今年1至5月重刑率達26.5％，較同期的全部刑事案件重刑率高逾10個百分點。