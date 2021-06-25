美台下周三舉行TIFA視像會議　睽違5年復談

美國在台協會（AIT）周五（25日）宣布，第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將於下周三（30日）透過線上視像方式召開。屆時AIT處長酈英傑與駐美國台灣駐美代表蕭美琴將會出席，而美國貿易代表辦公室及台灣行政院經貿談判辦公室將任首席顧問。

AIT指出，台美於1994年共同簽署TIFA協定，為促進美台投資貿易共同利益提供平台。台灣是美國第10大貿易夥伴，而美國則是台灣第2大貿易夥伴，去年美台雙邊貨物貿易總額將近910億美元（約7,098億港元）。當局希望透過TIFA協定程序，強化雙邊經濟體策略貿易及投資的夥伴關係。

台美簽署TIFA以來迄今召開10次會議，輪流於台北及華府舉行，對上一次舉行是2016年10月。美國前總統特朗普執政期間擔任貿易代表的萊蒂澤（Robert Lighthizer）認為台灣阻撓美豬進口，並專注和北京交涉牽涉甚廣的美中貿易協議，以致美台談判停擺。

另外，AIT副處長谷立言日前表示，美台關係有根本性變化，美國是台灣最重要的國際支持者。在北京，中國大陸外交部發言人趙立堅表示，堅決反對美方有關錯誤言論。陸方一貫堅決反對美方以任何形式提升與台灣實質關係，以及任何形式的美台官方往來；呼籲美方停止藉台灣問題進行政治操弄，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。