中國科學家打破現場光纖量子通訊世界紀錄　達511公里

內媒周四（24日）報道，中國科學技術大學的研究團隊，最近成功突破現場遠距離高性能單光子干涉技術，採用兩種技術方案分別實現428公里和511公里的雙場量子密鑰分發，創造現場無中繼光纖量子密鑰分發傳輸距離的新世界紀錄，為實現長距離光纖量子網鋪路。研究成果已分別發表於國際著名學術期刊《物理評論快報》和《自然．光子學》上。

據報道，量子的「不可克隆」原理，理論上保證了量子通信的安全性，但量子特性亦令量子通信不能像傳統光通信那樣，通過中繼放大信號，因此量子通信的光纖傳輸距離受到信號損耗的限制。而雙場量子密鑰分發是一種新技術，適合於實現遠距離量子通訊，但其量子信號特別脆弱，實際應用場景中的聲音、震動、溫度變化等都會產生干擾，同時光纜的熱脹冷縮效應，以及同一光纜中不同光纖間的信號串擾等，都使得現場實現非常困難。

由中國科學技術大學教授兼中科院院士潘建偉領導的研究團隊，成功研發出時頻傳輸技術和激光注入鎖定技術，將相隔數百公里的兩個獨立激光器的波長鎖定為相同。再針對現場複雜的鏈路環境，開發光纖長度和偏振變化實時補償系統，同時精心設計量子密鑰分發光源的波長，通過窄帶濾波將串擾噪聲濾除。最終成功結合中科院上海微系統所尤立星小組研製的高計數率低噪聲單光子探測器，將現場無中繼光纖量子密鑰分發的安全成碼距離擴展至500公里以上。