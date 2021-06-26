網購幼犬不足一周病逝　女狗主要求退款遭拒

四川一名彭姓女子近日在網上購買一隻幼犬後，小狗飼養不足一周就已病死，彭女其後要求店方退款卻被拒絕。她上網查詢後更發現，該商店已有超過20名顧客遇上同樣遭遇，更有人曾起訴店方，儘管法院裁定商店敗訴，但店方亦一直因欠缺可執行財產而未有賠款。

內媒周五（25日）的報道，彭女在3月於淘寶以3,500元（人民幣，下同，約4,210港元），在「九命寵物店」上購買一隻幼犬，而店方則表示需要另購一份2,400元（約2,887港元）的狗糧，否則狗隻出現任何事故均不會負責。彭女同意後並按賣家建議照料狗隻，惟到4日後幼犬突然出現肚瀉、嘔吐等病徵，並被診斷出感染冠狀、犬瘟及細小病毒，最後失救死亡。

彭女事後要求店方按照承諾退款，但對方僅表示可用一半價錢換另一隻狗；她拒絕後到網上查詢始發現該商店自2017年起，曾被多名顧客起訴，同時有多達300名顧客的寵物購買後不足一周死亡，不獲店方賠償。

九命寵物店在周三（23日）回應指，若在保證期內寵物死亡，顧客可按合約獲退款或賠償，又指一般情況都可在一周內退換，但未有回應為何有顧客表示不獲退款。有法律專家指出，如因店家交付的寵物本身存在問題，在短時間內死亡，則可視為商品不符合要求，店方應當承擔合約責任，包括退款，或就消費者的損失作賠償等。