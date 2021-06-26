女人瑞迎來135歲生日　當地政府舉辦長壽宴慶賀

家住新疆喀什地區疏勒縣庫木西力克鄉的阿麗米罕．色依提，周五（25日）在親朋好友及當地政府幹部的祝福下，與一眾歌舞團演員載歌載舞，慶祝135歲生日。

內媒報道，阿麗米罕．色依提因年紀太大已不能走路，起居飲食由孫子庫爾班．努爾及孫媳照料，但身體很健康。當地政府在阿麗米罕．色依提生日當天，為她舉辦了長壽宴，現場的親朋好友紛紛送上祝福，她臉上洋溢着幸福的笑容指「大家能來為我過生日，我很開心。」

庫爾班．努爾透露，奶奶每天必修課就是聽收音機，睡覺前躺在床上聽時，腳還會隨着音樂節奏擺動；當有人到家作客，她心情好就會唱歌，並開玩笑地問「我今天漂亮不漂亮？」、「來帶禮物了沒？」等。

阿麗米罕．色依提出生於清朝光緒年間，已見證3個世紀的變遷，2013年成為中國10大壽星第一名後，更獲認證為世界上最長壽的人及世界上最長壽的女性，目前享有每月500元（人民幣，下同，約600港元）的高齡補貼、370元（約443港元）低保和200元（約240港元）護理補貼。