內地女借錢當模特兒　工作3次僅收800人民幣

模特兒是不少女士的夢想職業。在重慶，36歲的夏女士跟一間公司簽約當兼職模特兒，因為置裝、拍照、宣傳等，要自掏腰包花了1.8萬元（人民幣，下同，約2.2萬港元）。但簽約7個月，公司只替夏女士安排了3次工作，只賺了800元（約977港元）。最終夏女士不但模特兒當不成，還欠下一屁股債。

家住重慶歌樂山的夏女士，是一家汽車零部件廠的工人，月入2千多元，為了掙錢補貼家用，她一直在找兼職。去年11月，夏女士在網上看到一則招聘兼職模特兒的啟事，稱每小時收入有200到400元（約244至488港元）。夏女士便立即聯絡公司面試，對方表示要替她拍照宣傳，又游說她購買化妝套餐、添置服裝等。之後夏女士分別支付了7,000多元和1.1萬多元（約8,600和1.34萬港元），並與該公司正式簽約3年。

之後公司先後替夏女士安排了3次工作，但自從農曆年之後便再沒聯絡她。由於她用來置裝的費都是透過網貸支付，眼見錢花掉卻沒工作，於是聯絡公司負責人姚經理，但多次遭對方推搪。本月17日，她與記者一同前往公司找姚經理，要求討回之前所付的費用，但對方卻稱合約註明有關費用是由夏女士支付。

有律師表示，合約註明廣告製作費由夏女士支付，相反卻沒有註明公司要為她安排多少演出，以及具體的報酬。該律師提醒，簽訂合約前一定要仔細閱讀合約條款，否則只會令自己處境不利。