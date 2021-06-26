內地增25宗確診　專家建議長者小童接種疫苗

內地周六（26日）公布過去一日新增25宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山院士表示，這次廣州通過迅速鎖定感染源，精準查清傳播鏈等舉措，在應對印度變種病毒株（Delta）社區感染的第一階段戰中，取得階段性成果。他又建議長者和小童接種疫苗。

內地周五（25日）新增輸入病例分別為四川6宗、雲南5宗、福建4宗、廣東4宗、上海3宗、湖南2宗和浙江1宗；同日新增23宗無症狀感染個案，均為境外輸入。內地至今累計91,718人確診，當中4,636人病亡。

鍾南山周五接受電視台訪問時，談到廣東在這次應對Delta變種病毒株首次國內傳播帶來的經驗。他指，由於該變種病毒株載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染性很強。因此現在在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一幢樓，發病前4天，跟這些病人相處的都是密切接觸者。不過他認為目前毋須加強對入境者的隔離管理。

鍾南山稱，隨着愈來愈多老年人接種疫苗，證明很安全。這次Delta變種病毒株主要的重症病人都是長者和小孩，所以他認為應加強為這兩類人優先接種疫苗。他又指出，在中國超過90%人都接種全病毒滅活疫苗，證明它是比較安全，副作用少。從實驗室和廣州的資料中發現，密切接觸者接種了疫苗，對感染有60%以上的保護作用，對重症的保護作用更接近80%。至於亞單位蛋白和腺病毒等一些疫苗對變種病毒株的保護作用，他表示還需更多資料才能明確。