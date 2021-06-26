全省今年共破1817宗毒案　繳752公斤毒品

廣東省禁毒辦周五（25日）表示，今年以來該省共破獲1,817宗毒品案件，繳獲752公斤毒品，逮捕2,605名疑犯，查獲232個3人以上涉毒團夥。廣東省人民檢察院同日發布消息，廣東省檢察機關去年依法打擊毒品犯罪，共批捕6,439宗毒品犯罪案件共8,645人，起訴7,408件宗案件逾1萬人。

去年5月，廣東省委辦公廳、省政府辦公廳部署開展為期3年的毒品整治攻堅行動。在國家禁毒委的統籌協調下，國家毒品實驗室廣東分中心、國家禁毒大數據廣東中心亦於去年落成並啟用。該辦公室有關負責人表示，今年全省禁毒部門的工作重點，是全力攔截境外毒品輸入、追捕逃犯、防控易製毒化學品非法流失、清剿毒品分銷網絡、管控網絡涉毒。

在毒品犯罪懲治方面，廣東檢察機關在堅持重懲的基礎上，同時落實認罪認罰的疑犯落實從寬處理制度。對疑犯或被告如實供述的部分毒品案件，檢察機關向法院提出明確的量刑建議，其中90%以上獲法院採納。而在認罪認罰從寬制度落實後，廣東毒品案件的一審判決生效率從2019年的85.66%上升至2020年的91.05%。

而在推動毒品犯罪「打財斷血」方面，廣東省人民檢察院除於去年6月通過一項加強懲治洗錢犯罪工作的方案，深入分析各區毒品刑事、治安案件發生特點，堵塞制度和管理漏洞。廣東檢察機關又不斷強化法律監督，緊盯有案不立、有罪不糾、漏罪、錯判等問題。去年該省檢察機關共監督立案110人，糾正漏捕後起訴89人，對毒品犯罪案件提出34宗抗訴。