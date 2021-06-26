祖孫染Delta變種病毒已傳7人　兩村強制檢測

從秘魯返台灣屏東的一對祖孫，早前確診感染印度新冠變種病毒Delta後，已造成7人受感染確診。屏東縣政府近日自主提升當地兩村村民防疫措施至「準四級」警戒，要求村民強制快速檢測，超市、餐飲業、街市等店舖禁止營業3日，並向村民發放物資，防病毒擴散。

縣長潘孟安周五（25日）宣布對上述確診患者所在的楓港、善餘二村進行全村快速檢測，下周日（27日）起優先接種疫苗；並要求屏東縣物資銀行準備900份防疫民生物資包，有紙巾、零食、八寶粥、罐頭、杯麵等，發放到各戶村民手上。有民眾擔心，當局派發的食物不夠家人食用。

逾300名村民周六（26日）湧到採檢站，冒雨排隊等候採樣篩查，警方發放號碼牌，要求200號之後的村民於下午再到場。最新結果顯示，目前有444名村民已接受快速篩檢，全部無感染；另212人接受核酸檢測，同樣均無感染。

台大兒童醫院院長黃立民周六表示，為了避免Delta變種病毒擴大進入社區，建議進行廣泛篩查，提升檢測能力，同時準備好醫療配套，因為Delta病毒的傳播力強，可能造成更大的影響，一旦進入社區，疫苗接種策略亦需要調整，盡快將完成兩劑接種覆蓋率達致3成。