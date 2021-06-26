有利應對南海局勢　澳洲潛艇泊開恩茲

澳媒周五（25日）報道，澳洲海軍潛艇柯林斯號（HMAS Collins）近日在昆士蘭省開恩茲的港口停泊，引起關注。澳洲前總參謀長格雷（John Grey）指出，開恩茲將成為應對南海局勢的重要國防前哨站，又認為中國可能對澳洲軍艦採取強硬行動。

報道引述澳洲國防部一名發言人指，柯林斯號近日停泊在開恩茲的港口聖三一水道（Trinity Inlet），載有60名官兵，正進行補給，其後會參與在澳洲東部沿岸海域舉行的軍演。澳洲下月14日至31日將與美國、加拿大、日本、南韓、新西蘭和英國，在昆士蘭省中部和東北部以及澳洲東部海域，舉行「2021護身軍刀演習」（Exercise Talisman Sabre 2021）。

格雷表示，隨着各國海軍在南海加強對峙，區內局勢日益緊張，鄰近南海的開恩茲會成為澳洲的重要國防前哨站。外界一直認為聖三一水道淺窄，但現在反映該港口足夠讓柯林斯號停泊，格雷認為當地有條件成為軍艦維修保養的據點。

他提到英國驅逐艦衞士號日前在黑海航行期間，遭俄羅斯開火示警一事，指情況很可能在南海重演，中國或會複製俄羅斯的做法。他又估計，當美國軍艦介入南海局勢時，至少有一艘澳洲軍艦伴隨。他認為，如果中國採取強硬行動，較可能先向澳洲軍艦下手，而非美國軍艦，故比較擔心澳方承受更大風險。