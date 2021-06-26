哈爾濱現14.6萬年前「龍人」古頭骨　與智人有共同祖先

中外科學家近日在一塊由黑龍江哈爾濱出土、距今14.6萬至30.9萬年歷史的頭骨化石中，發現一個與智人具有共同祖先的新人種支系，取「黑龍江」之名命名為「龍人」（Homo longi）。研究上周五（25日）在中科院相關學術期刊發表。

長久以來，現代人類「智人」（Homo sapiens）的起源一直存在爭議。學界認為，智人在大約距今12萬年到6萬年間離開東非洲大陸，隨後演化並取代歐洲尼安德特人等智人近親。但新研究發現，在智人走出非洲之前，龍人所屬人種支系已在亞洲演化了數十萬年。

論文通訊作者之一，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員、河北地質大學客座教授倪喜軍介紹，該化石是全世界最完整的古人類頭骨化石之一。研究人員認為，頭骨來自一名年約50歲的男性，生活在一個森林覆蓋的沖積平原。和智人一樣，龍人捕獵哺乳動物和鳥類，採集水果和蔬菜，甚至捕魚。

研究主要負責人季強形容，頭骨化石來源曲折。2017年8月，季強參觀廣西桂林瓦窰奇石市場時，一名農民突然表示希望捐出一件祖傳頭骨化石。指是其爺爺於日佔時期的1933年4月，修建哈爾濱松花江上橋樑（即現在的東江橋）時掘出。然而，農民的爺爺臨終前未有留下頭骨掘出的準確地點，成為這項研究最大的不確定性。